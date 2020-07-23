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مقتل عروس بطريقة بشعة قبل أيام من زفافها..
مقتل عروس بطريقة بشعة قبل أيام من زفافها..

فتحي مجدي

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تحقق الشرطة الروسية في ملابسات العثور على جثة فتاة "شبه عارية" قبل أيام فقط من زفافها، في الوقت الذي تتجه فيه أصابع الاتهام إلى صديقها بالوقوف وراء الجريمة البشعة.
وعثر على مارينا بانكراتوفا (26 عامًا)، شبه عارية في سرير، حيث كان وجهها مشوَّهًا وكسرت جمجمتها، وجسدها مغطى بالكدمات، من قبل والدة ألكسندر فورونين ( 28 سنة)، الذي كان مقررًا أن تتزوج به بعد أيام فقط.

ولم تتضح بعد أسباب الجريمة التي هزت المجتمع المحلي. فيما تبحث الشرطة عن صديق الفتاة وهو ابن شقيق مسؤول بجهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، والذي شوهد يغادر شقته التي شهدت الجريمة، وهو يحمل حقيبة ظهر يوم الأحد. وقال أحد الجيران الذين رآه إنه كان "صامتًا ومتكتمًا".

وعثر على مسدس في مكان الحادث. 
وكان من المقرر أن يتزوج الزوجان في أوائل أغسطس، واشترت العروس مؤخرًا فستان زفاف. 

ويقول الأقارب إن الضحية وصديقها تواعدا لفترة طويلة بعد اجتماعهما في متجر يعملان فيا، وكانت لديهما علاقة "حساسة للغاية".

كما وصفهما الجيران بأنهما هادئان. ومع ذلك، تم الكشف عن أن مارينا اشتكت مؤخرًا من العنف المنزلي للشرطة، لكنها سحبت في وقت لاحق الادعاء ووافقت على الزواج من فورونين.

وأكدت الشرطة أن فورونين - الذي كان له طفلان من علاقات سابقة - هو المشتبه به الرئيسي ولا يزال البحث جاريًا عنه.

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