نادي إنبي يعلن نتائج مسحة كورونا الخامسة على لاعبيه

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مأساة جديدة.. غرق 8 أشخاص في شواطئ الإسكندرية
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بمناسبة الثورة والأضحى.. الداخلية تفرج عن 2130 سجينًا
أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا تاريخيًا في غضون خمس أيام
الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأيام القادمة
أحمد سالم
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