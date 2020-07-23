نادي إنبي يعلن نتائج مسحة كورونا الخامسة على لاعبيه

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أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي نتائج مسحة كورونا الخامسة التي خضع لها الجهاز الفني والاداري واللاعبون.


وتجري أندية الدوري المصري الممتاز، مسحات كورونا استجابًة لقرارات اتحاد الكرة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي الفيروس.


وقال عبد الناصر في تصريحات صحفية: "جميع نتائج المسحة الخامسة لنادي إنبي سلبية بما فيها تعافي جميع اللاعبين السابق إصابتهم ، سوف نجري مسحة سادسة الأربعاء المقبل".


ومن المقرر أن تستأنف مباريات الدوري المصري في السادس من أغسطس المقبل، على أن يستهل فريق إنبي مواجهاته بالأهلي في التاسع من الشهر ذاته.

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