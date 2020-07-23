الذهب يقفز لرقم غير مسبوق في يوم واحد

23 يوليه 2020 - 06:08 م

واصلت أسعار الذهب قفزاتها في السوق المحلية في مصر بشكل جنوني، لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع سعر الجرام 17 جنيها دفعة واحدة مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي" ، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 837 جنيها مقابل 820 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 717 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 957 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6696 جنيها.

وسجل بذلك سعر الجرام عيار 21 زيادة في سعره بقيمة 32 جنيها خلال تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد زيادته 3 جنيهات في تعاملات الثلاثاء، و12 جنيها أمس، و17 جنيها اليوم.