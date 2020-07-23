  • الخميس 23 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:04 م
Advertisements
بحث متقدم
قط يعود لمنزله بعد 8 أعوام من اختفائه !

أغرب جريمة اغتصاب في العالم تهز دولة عربية

غرق

مأساة جديدة.. غرق 8 أشخاص في شواطئ الإسكندرية

مقتل عروس بطريقة بشعة قبل أيام من زفافها..

مقتل عروس بطريقة بشعة قبل أيام من زفافها

الذهب

الذهب يقفز لرقم غير مسبوق في يوم واحد

الكاردينال تيودور ماك كاريك

الفضائح الجنسية تطارد رئيس أساقفة واشنطن السابق

الدكتور أنتوني فاوتشي

تصريح صادم من مستشار البيت الأبيض حول كوورنا: سيصبح مثل الأنفلونزا

أمير الكويت

فيديو يوثق لحظة نقل أمير الكويت من الإسعاف للطائرة

عفو شرطي

بمناسبة الثورة والأضحى.. الداخلية تفرج عن 2130 سجينًا

الذهب

أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا تاريخيًا في غضون خمس أيام

الأرصاد.. طقس حار

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

الذهب يقفز لرقم غير مسبوق في يوم واحد

مال وأعمال

الذهب
الذهب

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

فضائح ترامب.. بيع مليون نسخة في يوم واحد

#

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد

#

أمريكا تسجل ارتفاعًا غير مسبوق في إصابات كورونا

#

عضو بالمجلس القومي للمرأة : مخرجتش غير يوم واحد

الذهب

أسعار

قفز

غير مسبوق

واصلت أسعار الذهب قفزاتها في السوق المحلية في مصر بشكل جنوني، لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع سعر الجرام 17 جنيها دفعة واحدة مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي" ، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 837 جنيها مقابل 820 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 717 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 957 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6696 جنيها.

وسجل بذلك سعر الجرام عيار 21 زيادة في سعره بقيمة 32 جنيها خلال تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد زيادته 3 جنيهات في تعاملات الثلاثاء، و12 جنيها أمس، و17 جنيها اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كورونا يتوحش في العراق والإصابات تتخطى الـ100ألف
» إصابات كورونا في السعودية تواصل التراجع
» أول تعليق من نجم إسبانيا على اتهامه بالتحرش
» لن تصدق السبب.. يمزق جسد والده الستيني في المنيا
» الأهلى يطالب "أزارو" بالعودة للتدريبات الجماعية
» سقط في بئر ارتفاعه 20 مترا.. نهاية صادمة لطفل سعودي
» "لا ينتهي بعد الشفاء" .. خبر صادم للمتعافين من فيروس كورونا
» شوبير يكشف سر إصابة لاعبى الإنتاج بـ"كورونا"
» أول رد من الحكومة على الزيادة المرتقبة في الأسعار
» تواضروس يستقبل أسقف البحر الأحمر في أول ظهور له
» صوّرها داخل الحمام.. لن تتخيل الطريقة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:31 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية