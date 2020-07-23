حرب شوارع.. إصابة 5 أفراد في اشتباكات بين الأهالي بقنا

أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة بالشوم و العصيّ فى عزبة دنقل بنجع حمادى.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بوقوع مشاجرة بالشوم والعصيّ بين عدد من الأشخاص بمنطقة عزبة دنقل.

نتج عن المشاجرة إصابة كل من: أحمد محمود شحات 70عاما، محمود أحمد محمود 25عاما، سناء عبد الهادي أحمد خليل 45 عاما، عز الدين محمد أحمد 52 عاما، محمد عز الدين محمد أحمد 28 عاما.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير المرفق، بـ 3 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بهجورة المؤقت.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.