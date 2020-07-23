وزارة الصحة توفر أكشاك طبية وعيادات متنقلة على الطرق

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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، سير العمل بإجراءات خطة التأمين الطبي بمنطقة الساحل الشمالي، ومدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للأعداد الكبيرة من المصطافين والعمالة بتلك المنطقة، والتي يتم تطبيقها في كافة المدن الساحلية والمحافظات السياحية تباعًا، وذلك بالتزامن مع بدء عودة الأنشطة المختلفة تدريجيًا. 


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توفير 70 كشكا طبيا و 25 عيادة متنقلة ضمن خطة التأمين الطبي بمنطقة الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد أحد "الأكشاك الطبية"، التي تخدم منطقة كبيرة بها عدد من المطاعم والمحلات التجارية، واطمأنت على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمترددين على هذه الأماكن.


وأضاف مجاهد، أن تلك "الأكشاك الطبية"، تقدم خدمات إسعافات أولية بسيطة للمترددين عليها ويتواجد بها مقدم خدمة صحية، كما تقدم توعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الأكشاك تحتوي على بعض الأدوية البسيطة من مسكنات، وكريمات حروق الشمس، وأدوية الحساسية،  والمستلزمات الوقائية (جوانتيات- ماسكات- كحول- جل مطهرات)، بالإضافة إلى  أجهزة قياس (ضغط، وسكر، وقياس درجة حرارة).

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