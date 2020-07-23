بمناسبة الثورة والأضحى.. الداخلية تفرج عن 2130 سجينًا

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قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2130) نزيلا من بينهم (221) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.



يأتى ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع. 


وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (411) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بكل من (الذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو  وعيد الأضحى المبارك).

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