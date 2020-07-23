تصريح صادم من مستشار البيت الأبيض حول كوورنا: سيصبح مثل الأنفلونزا

23 يوليه 2020 - 05:32 م

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة، إنه لا يعتقد أنه سيتم القضاء على فيروس كورونا المستجد، بالنظر إلى مدى سرعة انتشاره بين البشر.





وطرح فاوتشي وجهة نظره التشاؤمية، خلال حديثه في بث مباشر لـ "تحالف مكافحة السل" - وهي منظمة غير ربحية تبحث في علاجات مرض السل - قائلاً: "لا أرى أن هذا (فيروس كورونا) يختفي بالطريقة التي اختفى بها السارس".





وأضاف فاوتشي وهو مستشار البيت الأبيض لمكافحة جائحة كورونا: "السبب الذي يجعلني أقول ذلك، أنه فعال للغاية في قدرته على الانتقال من إنسان إلى آخر، لدرجة أننا أعتقدنا أننا سنتحكم به في نهاية المطاف. لكنني لا أرى حقًا إمكانية القضاء عليه".





وتابع أنه من غير المحتمل أن يتحول الفيروس إلى شيء مثل نزلات البرد، مضيفًا: "لم يسبق لي أن رأيت مثل خصائص هذه العدوى".





وأوضح فاوتشي أن إيصال جائحة كورونا إلى نقطة يمكن التحكم فيها يعتمد على ثلاثة أشياء.







