أحدث تقليعة: تستخدم «عطر المهبل» لجذب انتباه الرجال

23 يوليه 2020 - 05:11 م

قالت أخصائية نفسية إنها تستخدم رائحة المهبل كعطر عندما تخرج في المساء، معتقدة أن ذلك يجذب الكثير من الرجال إليها.





وأضافت شان بودرام في كتابها "لعبة الرغبة" (The Game of Desire)، أنها أرادت معرفة مدى جاذبية "رائحتها اللذيذة"، بعد أن استخدمت عطرها الطبيعي بضع مرات على مدار سنوات.





واختبرت ذلك على نساء أخريات عبر سؤال ثلاثة من عملائها لمعرفة ما إذا كان سيجذب الانتباه.





وبعد أن اتصلت بشخصين في البار، حملتهما "شان" على التجمع في الحمامات في منتصف الليل، وأمرتهمن أن يغسلن أيديهن ويدخلن في كشك ثم يحركن أصابعهن حول فتحة المهبل.





وأوضحت لموقع (ريفاينري 29) الأمريكي: "كان الهدف الحصول على عينة من غدد بارثولين، والتي هي بحجم حبة البازلاء ولكنها تلعب دورًا كبيرًا في التشحيم المهبلي".





ثم طلبتن منهن أن يفركن "كمية جيدة من البلل" على نقاط النبض وحول عظمة الترقوة والرقبة. واعترفت إحداهن كيف شعرت بـ "اللزوجة" بعد أن فركت جسدها.





ومع ذلك، قالت عميلاتها الثلاث إنهن لم يحققن نجاحًا أكبر بكثير مما كان مع الرجال مسبقًا. لكن شان قالت إن صديقة - كان تشرب كثيرًا - دفنت وجهها في رقبتها بعد لحظات من مسّها بالرائحة.





وعلى الرغم من أنهن لم يجدن شريكًا، إلا أن عالمة الجنس أعجبت بعدم رغبة أي امرأة في غسل "عطرها". وتصر على أن الرائحة تشجع النساء على "التصرف بطريقة أكثر جرأة وأكثر ثقة"، مما يجعلهن أكثر جاذبية.





وخلصت إلى القول: "أنا متأكد من أنه في كل مرة أستخدمها، أشعر أنني إلهة مسحورة برائحة لذيذة".



