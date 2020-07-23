سيرجيو راموس قد يرحل عن ريال مدريد قريبًا

تلقى سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عرضا ضخم من أحد أندية الدوري الصيني، للانضمام إلى صفوفه، خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع ” ديفينسا سنترال” الإسباني، أن راموس تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية للانضمام إلى صفوفه، مقابل تقاضي 22 مليون يورو سنويا.

وأضاف الموقع الإسباني، أن راموس يتقاضي حاليا 13 مليون يورو سنويا من ريال مدريد.

وتابع الموقع، أن راموس لا يفكر في مغادرة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، رغم العروض المغرية.