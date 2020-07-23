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أول تعليق من نجم إسبانيا على اتهامه بالتحرش

الرياضة

ديفيد فيا
ديفيد فيا

أحمد سالم

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علق الدولي الإسباني السابق، ديفيد فيا، على اتهامات التحرش الجنسي التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة.

ونشر فيا، الذي أعلن اعتزاله مطلع العام الجاري، بيانا رد فيه بشكل قاطع على مزاعم التحرش، التي وجهتها إليه موظفة سابقة بنادي نيويورك سيتي الأمريكي عبر حسابها على موقع تويتر.

ووصف لاعب برشلونة السابق، هذه الاتهامات بأنها “غير محددة وغامضة”.

وقال نجم إسبانيا: “خلال الأيام الأخيرة، كنت على علم ببعض الاتهامات غير المحددة والغامضة التي وجهتها إليّ مستخدمة لتويتر عملت كمتدربة في نيويورك سيتي، وهو النادي الذي تركته في ديسمبر 2018”.

وانتشرت الاتهامات على شبكات التواصل ووسائل الإعلام.


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