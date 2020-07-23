تهديد زوجين بالإفلاس بسبب توقفهما «في الممنوع» لمدة 15 ثانية

23 يوليه 2020 - 04:52 م

واجه زوجان بريطانيان تهديدًا بالإفلاس، بعد أن أوقفا سيارتهما في مكان "ممنوع" للسيارات لمدة 15 ثانية فقط.





وتعود الواقعة إلى أكتوبر من العام الماضي. عندما توقفت باولا جويندري خارج (Sentinel House) في شارع سوري بمدينة نورويتش، في انتظار زوجها.





وتظهر الصور التي تم التقاطها من قبل شركة وقوف السيارات الوطنية (NPE) أن سيارتها توقفت لمدة 15 ثانية فقط.





وعلى الرغم من ذلك، تلقى الزوجان رسائل من الشركة تهددهما بإجراء قانوني إذا رفضا دفع 100 جنيه إسترليني في غضون 14 يومًا، بعدما زعمت أن جويندري توقفت في منطقة ممنوع وقوف السيارات فيها، بحسب صحيفة "إيسترن ديلي بيرس" المحلية.





لكن بعد طلب المشورة القانونية، رفضت دفع الرسوم الأولية، متهمة الشركة بأنها تحاول فقط "تحقيق إيرادات إضافية" بطريقة "مروعة".





وقالت جاندري للصحيفة: "كنا بالكاد نخرج عن الطريق لمدة 15 ثانية، لذا لم نقم بإغلاق مدخل موقف السيارات. إنهم يستخدمونها كفرصة لتحقيق إيرادات إضافية، بدلاً من التحكم في مواقف السيارات".





وأضافت: "لقد كان نهجهم مروعًا. إنهم يقومون فقط بإنتاج هذه الرسائل في محاولة لترويع الجمهور".





وهددت الشركة الزوجين بإجراءات قالت إنهما يمكن أن تؤثر على قدرتهما على الحصول على الائتمان. وهددت في رسالة أخرى بأنه يمكن إعلان إفلاسهما، وبيع ممتلكاتهما في المزاد، وحتى صدور أمر محكمة ضد أجورهما.



