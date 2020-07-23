  • الخميس 23 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:45 م
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور أنتوني فاوتشي

تصريح صادم من مستشار البيت الأبيض حول كوورنا: سيصبح مثل الأنفلونزا

أمير الكويت

فيديو يوثق لحظة نقل أمير الكويت من الإسعاف للطائرة

الطفل عبدالرحمن

تنفيذ حكم الإعدام بالرصاص على قاتل الطفل "عبدالرحمن"

الديوان الملكي

بيان عاجل من الديوان الملكي بعد عملية الملك سلمان

عملية جراحية ناجحة للملك سلمان

عملية جراحية ناجحة للملك سلمان

برلمانية جزائرية تتهم الصحابة بارتكاب الفاحشة

برلمانية جزائرية تتهم الصحابة بارتكاب الفاحشة

ارشيف

رقص هستيرى لـ "صلاح" داخل غرف الملابس

أمير الكويت

شاهد.. لحظة نقل أمير الكويت إلى طائرته لاستكمال ر حلة العلاج

الكاف

"كاف" يرفض احتجاج اتحاد الكرة بشأن الكونفدرالية

فضيحة بدولة عربية.. موتى ومفقودون صوتوا في انتخابات تشريعية

فضيحة بدولة عربية.. موتى ومفقودون صوتوا في انتخابات تشريعية

فيديو صادم.. زوجة مذيع تظهر «بدون ملابس» على الهواء

الصفحة الأخيرة

موقف محرج على المباشر
موقف محرج على المباشر

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

الغندور يهاجم مرتضى منصور: أنا برد عليك باحترام عشان أبويا رباني

#

شاهد.. وزير الأوقاف يبكي على الهواء

#

زوجة تصور فيديو صادم لزوجها مع أحد أبنائه

#

فيديو صادم.. ثعبان يغلق فمه على لسان صياد

لا يخلو البث المباشر من مواقف محرجة، وهو ما تكرر مرارًا خلال مقابلات واجتماعات رسمية تتم عبر الفيديو، كان آخرها عندما تفاجأ مذيع برازيلي بمرور زوجته "عارية" أمام الكاميرا أثناء خوضه مناقشة مع مرشح رئاسي سابق.
وكان المذيع التليفزيوني، والممثل فابيو بورشات يتحدث إلى السياسي جيلهيرم بولس، المرشح الرئاسي في انتحابات 2018، عندما تلاحظ مرور زوجته "عارية" خلفه، وهو ما أدركه الضيف الذي انفجر في الضحك.

ويظهر المقطع فابيو يتحدث مع جيلهيرم عندما كانت زوجته، ناتالي ميجا، خارجة للتو من الحمام، وتتنقل في أرجاء الغرفة دون شيء سوى منشفة ملفوفة حول رأسها.

يبدو أنها لاحظت مكالمة الفيديو وهي تنحني وتحاول ألا تظهر أمام الكاميرا، لكنها فشلت في ذلك، وعلق المرشح الرئاسي السابق مازخًا: "شخص ما يمشي عاريًا".

في الوقت الذي انفجر فيه جيلهيرم ضاحكًا على الشاشة، نظر فابيو إلى زوجته وهو يقول لها: "الجميع رآك"، وردت ناتالي عليه: "هل يمكنك أن ترى؟".

حدثت الواقعة في 3 يوليو، لكنها انتشرت مؤخرًا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الناشط والسياسي المرشح الرئاسي السابق مازحًا عن الحادث على "تويتر": "إنهم يتحدثون عني، لكن ناتالي هي التي غزت البث المباشر".

وتزوجت ناتالي وفابيو في عام 2017. وهي منتجة على إحدى القنوات على "يوتيوب"، والتي ساعدت زوجها في إنشائها في عام 2012.

ودرست في جامعة كاليفورنيا أثناء عمل زوجها كممثل بارز في البرازيل، حيث عمل على دبلجة أفلام مثل فيلم ديزني "Frozen" وفيلم Angry Birds.

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/presenters-horror-naked-wife-walks-22403405

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابات كورونا في السعودية تواصل التراجع
» أول تعليق من نجم إسبانيا على اتهامه بالتحرش
» لن تصدق السبب.. يمزق جسد والده الستيني في المنيا
» الأهلى يطالب "أزارو" بالعودة للتدريبات الجماعية
» سقط في بئر ارتفاعه 20 مترا.. نهاية صادمة لطفل سعودي
» "لا ينتهي بعد الشفاء" .. خبر صادم للمتعافين من فيروس كورونا
» شوبير يكشف سر إصابة لاعبى الإنتاج بـ"كورونا"
» أول رد من الحكومة على الزيادة المرتقبة في الأسعار
» تواضروس يستقبل أسقف البحر الأحمر في أول ظهور له
» صوّرها داخل الحمام.. لن تتخيل الطريقة
» دولتان عربيتان في صدارة أكبر بؤر كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:01 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية