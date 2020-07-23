الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة حارة تضرب البلاد بداية من صباح الغد الجمعة، حيث وتوقعوا أن يكون الطقس حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحا.





وأوضح الخبراء ،أن السواحل الشمالية، ستشهد نزول الشبورة المائية صباحا، والطقس والرياح معتدلين، فيما تنشط الرياح أحيانا، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80 %.





و أشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلي أنه من المتوقع أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لإضطراب الملاحة البحرية