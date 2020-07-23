» لن تصدق السبب.. يمزق جسد والده الستيني في المنيا

23 يوليه 2020 - 04:26 م

في جريمة تقشعر لها الأبدان وتقف عندها العقول على استيعابها، أقدم شاب من محافظة المنيا على تمزيق جسد والده عبر تسديد طعنات متتالية له أودت بحياته بسبب خلاف على 10 جنيهات.

وكشفت التحقيقات، أن مشادة كلامية وقعت بين الأب وابنه، بسبب طلب الأخير الحصول على مبلغ 10 جنيهات من والده 64 عامًا، وحين رفض تطور الأمر إلي مشاجرة سدد خلالها الابن 3 طعنات قاتله لوالده بسكين.

ونتج عن ذلك حدوث إصابات بالغة أودت بحياة الأب، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى العام، وأفادت التحريات الأولية أن الجاني كان دائم الشجار مع والده.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة القتل العمد.