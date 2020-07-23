رقص هستيرى لـ "صلاح" داخل غرف الملابس

محمد عبد الحارس
نشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لاحتفال لاعبي ليفربول داخل غرفة الملابس احتفالا بالتتويج بكأس الدورى الإنجليزى بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.
وظهر النجم المصرى محمد صلاح نجم الفريق سعيدًا ورقص بصحبة زملائه في الفريق، وهو يرتدى العلم المصرى خلال احتفاله بلقب الدورى الإنجليزى.
I N C R E D I B L E ??— Liverpool FC (Premier League Champions ??) (@LFC) July 22, 2020
Inside the dressing room celebrations with the Reds ?? #LFCchampions pic.twitter.com/mv4rl3SK5E
عصر03:46 م
فجر
03:34
شروق
05:11
ظهر
12:06
عصر
15:46
مغرب
19:01
عشاء
20:31