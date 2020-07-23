رقص هستيرى لـ "صلاح" داخل غرف الملابس

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العلم

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المصرى

ليفربول

نشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لاحتفال لاعبي ليفربول داخل غرفة الملابس احتفالا بالتتويج بكأس الدورى الإنجليزى بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وظهر النجم المصرى محمد صلاح نجم الفريق سعيدًا ورقص بصحبة زملائه في الفريق، وهو يرتدى العلم المصرى خلال احتفاله بلقب الدورى الإنجليزى.


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