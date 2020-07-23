» "لا ينتهي بعد الشفاء" .. خبر صادم للمتعافين من فيروس كورونا

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كورونا

المصل و اللقاح

إ م بي سي مصر

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن هناك نسبة من المتعافين من فيروس كورونا، يصابون بما يعرف بمتلازمة ما بعد التعافي، حيث تستمر معهم أعراض تنفسية لفترة بعد التعافي تصل إلى شهرين.

وأوضح "حداد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، أن فيروس كورونا قد يحدث مضاعفات بعد شفاء المصاب وتكوينه أجسام مضادة، وذلك نتيجة حدوث مضاعفات بسيطة أثناء الإصابة تستمر أثارها فترة.

وتابع: "التوقعات تشير إلى أنه حال تعرضنا لموجة ثانية قد تكون أقل ضعفا مثل فيروس سارس والذي ينتمي لنفس عائلة الفيروسات التاجية، وأن يتحول إلى فيروس موسمي مزمن مثل الأنفلونزا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى أمس.

 وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

 وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

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