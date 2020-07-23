برلمانية جزائرية تتهم الصحابة بارتكاب الفاحشة

عبد القادر وحيد
أعادت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي مقطع فيديو لبرلمانية جزائرية تقول فيه إن الصحابة رضي الله عنهم ارتكبوا جريمة الزنا.
وبعد نشر الأفندي لمقطع الفيديو للنائبة الجزائرية، علقت عليه بالقول : " اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".
وقالت البرلمانية الجزائرية نادية طهراوي في الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي : " صحابة وصحابيات مارسوا الزنى وأخطأوا وكذبوا وفعلوا كل شيء".
وفي ردها على منتقديها قالت: إننا لسنا ملائكة.. نحن لا ننصب أنفسنا لنكون آلهة على الناس".
وتابعت أيضا في ردها على منتقديها :" يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم".
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا....!! pic.twitter.com/cC39kuYS6j— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) July 23, 2020
عصر03:46 م
فجر
03:34
شروق
05:11
ظهر
12:06
عصر
15:46
مغرب
19:01
عشاء
20:31