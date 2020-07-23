برلمانية جزائرية تتهم الصحابة بارتكاب الفاحشة

23 يوليه 2020 - 02:05 م

أعادت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي مقطع فيديو لبرلمانية جزائرية تقول فيه إن الصحابة رضي الله عنهم ارتكبوا جريمة الزنا.

وبعد نشر الأفندي لمقطع الفيديو للنائبة الجزائرية، علقت عليه بالقول : " اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".

وقالت البرلمانية الجزائرية نادية طهراوي في الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي : " صحابة وصحابيات مارسوا الزنى وأخطأوا وكذبوا وفعلوا كل شيء".

وفي ردها على منتقديها قالت: إننا لسنا ملائكة.. نحن لا ننصب أنفسنا لنكون آلهة على الناس".

وتابعت أيضا في ردها على منتقديها :" يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم".







