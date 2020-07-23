» تواضروس يستقبل أسقف البحر الأحمر في أول ظهور له

23 يوليه 2020 - 01:51 م

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.



وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء مجموعة من الموضوعات الخاصة بشئون الإيبارشية والخدمة والرعاية، كما اطمأن على أحوال الآباء الكهنة وأسرهم، جاء ذلك في أول ظهور للبابا عقب أنباء وعكته الصحية.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

