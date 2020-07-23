شاهد.. لحظة نقل أمير الكويت إلى طائرته لاستكمال ر حلة العلاج

23 يوليه 2020 - 01:33 م

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لحظة نقل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سيارة إسعاف من إحدى المستشفيات إلى طائرة مجهزة طبيا لنقله إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وقد غادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، فجر اليوم الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، قد صرح أن أمير الكويت أجرى يوم الأحد عملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، كان قد أجرى أمير الكويت فحوصات طبية خلال زيارة للولايات المتحدة، وأعلن البيت الأبيض حينها، أن اجتماع الأمير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تأجيله.