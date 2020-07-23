» أول رد من الحكومة على الزيادة المرتقبة في الأسعار

23 يوليه 2020 - 01:27 م

رد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، منذ قليل، علي المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة الأسعار مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري.



وأكد أن ما تردد بشأن الزيادة الجديدة في الأسعار لا أساس له من الصحة .



وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري لا ترتكز علي زيادة الأسعار، بل إن هناك حرصًا متزايدا من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي".



في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

