  • الخميس 23 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:20 م
Advertisements
بحث متقدم
عملية جراحية ناجحة للملك سلمان

عملية جراحية ناجحة للملك سلمان

برلمانية جزائرية تتهم الصحابة بارتكاب الفاحشة

برلمانية جزائرية تتهم الصحابة بارتكاب الفاحشة

ارشيف

رقص هستيرى لـ "صلاح" داخل غرف الملابس

أمير الكويت

شاهد.. لحظة نقل أمير الكويت إلى طائرته لاستكمال ر حلة العلاج

الكاف

"كاف" يرفض احتجاج اتحاد الكرة بشأن الكونفدرالية

فضيحة بدولة عربية.. موتى ومفقودون صوتوا في انتخابات تشريعية

فضيحة بدولة عربية.. موتى ومفقودون صوتوا في انتخابات تشريعية

خالد أبو بكر

عمرو عبد الحميد: ادناهم على دماغهم وبوظنا الحفلة

مرتضى منصور

مرتضى منصور: ما حدث معي "مهزلة"

عاجل.. قطر : مستعدون لحل الأزمة الخليجية

عاجل.. قطر : مستعدون لحل الأزمة الخليجية

السيسي

السيسي: هذا الجيل يواجه تحديات لم تمر بها مصر من قبل

أول رد من الحكومة على الزيادة المرتقبة في الأسعار

الحياة السياسية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول رد من «كيم كارداشيان» على عاصفة «كاني وست»

#

أول رد لـ"النهضة" التونسية على إقالة وزرائها في الحكومة

#

أول تعليق من «السيسي» على مبادرة إطلاق النار في ليبيا

#

أول رد من"هيفاء وهبى" على دعوى إثبات زواجها من "وزيري"

رد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، منذ قليل، علي المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة الأسعار مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري.

وأكد أن ما تردد بشأن الزيادة الجديدة في الأسعار لا أساس له من الصحة .

وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري لا ترتكز علي زيادة الأسعار، بل إن هناك حرصًا متزايدا من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى يطالب "أزارو" بالعودة للتدريبات الجماعية
» سقط في بئر ارتفاعه 20 مترا.. نهاية صادمة لطفل سعودي
» "لا ينتهي بعد الشفاء" .. خبر صادم للمتعافين من فيروس كورونا
» شوبير يكشف سر إصابة لاعبى الإنتاج بـ"كورونا"
» أول رد من الحكومة على الزيادة المرتقبة في الأسعار
» تواضروس يستقبل أسقف البحر الأحمر في أول ظهور له
» صوّرها داخل الحمام.. لن تتخيل الطريقة
» دولتان عربيتان في صدارة أكبر بؤر كورونا
» تفاصيل تعدي مواطن على منزل أحمد عرابي بالشرقية
» السيسي: ثورة يوليو استلهام العبرة من ماضينا لحاضرنا
» لم تغسل شعرها منذ 64 عاما.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية