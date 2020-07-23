عمرو عبد الحميد: ادناهم على دماغهم وبوظنا الحفلة

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تن

عمرو عبد الحميد

بئر العبد

علق الإعلامي عمرو عبد الحميد على إحباط القوات المسلحة لهجوم بئر العبد الإرهابي ومقتل 18 إرهابيًا، قائلا: "إدينا الإرهابيين على دماغهم".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "رأي عام" المُذاع على فضائية "تن"، قائلاً: "قنوات جماعة الإخوان الكائنة بتركيا كانت في انتظار العملية الإرهابية للشماتة، معقبًا: "نابهم جه على شونة والحفلة باظت".

وتابع: "مصر وجيشها ومؤسساتها قادرون على مواجهة كل التحديات في كل الاتجاهات ودحر المعتدين، وراية مصر ستظل خفاقة رغم أنف المعتدين والحاقدين بفضل شعبها ووعيهم".

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