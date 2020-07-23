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لم تغسل شعرها منذ 64 عاما.. لن تتخيل السبب

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لم تغسل شعرها منذ 64 عاما.. لن تتخيل السبب
لم تغسل شعرها منذ 64 عاما.. لن تتخيل السبب

عبد القادر وحيد- متابعات

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الصداع

سيدة فيتنامية

غسل شعرها

في واقعة نادرة وغريبة، ظلت سيدة فيتنامية ممتنعة عن غسل شعرها على مدار أكثر من ستة عقود.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية أصبحت متقاعدة فيتنامية حديث الساعة، بعد اكتشاف عدم قيامها بقص أو غسل شعرها منذ 64 سنة.

وكانت نجوين ثي دينه، صاحبة الـ 83 عاما، قد توقفت عن قص شعرها عندما كان عمرها 19 سنة، حتى صار طوله 6 أمتار وشكله يشبه  الثعبان .

وتضيف السيدة الفيتنامية أنه عندما كانت في الـ 19 من عمرها قصت شعرها لأول مرة، وأنها عانت وقتها من صداع شديد.

وتابعت: وعندما أخذها والدها لزيارة الطبيب، وأخذ العلاج الموصوف، استمرت الأعراض والألم، منوهة أنه اختفى الصداع فقط عندما بدأ شعرها في النمو مرة أخرى، لذلك امتنعت عن قصّه.

وأشارت إلى أنه عندما قمت بغسل شعري، بدأ رأسي يؤلمني مرة أخرى، لذلك توقفت عن غسل شعري ولم أترك شعري يلامس الماء  طيلة هذه الفترة.



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