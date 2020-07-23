تفاصيل تعدي مواطن على منزل أحمد عرابي بالشرقية

23 يوليه 2020 - 11:56 ص



كشف الدكتور مصطفى شوقى إبراهيم، مدير عام مناطق الشرقية، تفاصيل ضبط مواطن قام بالتعدي على حرم منزل الزعيم الراحل أحمد عرابي، قائلا :"إن المواطن يمتلك منزلا بجوار منزل الزعيم قام باستغلال أزمة جائحة كورونا وقام بإعادة بناء منزله من جديد وسط حالة من التكتم الشديد".



وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن قانون الآثار جعل 5 أمتار فى كل جهات منزل الزعيم الراحل تعد حرماً له، وعليه لا يتم إعادة بناء أى منزل مجاور له إلا بعد الحصول على ترخيص من الآثار.



وتابع:" لم يعمل المواطن على القيام بذلك وقام بالبناء فى الخفاء حتى ظهرت على الواجهة الأمامية للمنزل لذلك فقمنا باتباع الإجراءات القانونية".

