الزمالك يختتم معسكره بلقاء بيراميدز

23 يوليه 2020 - 11:45 ص

يلتقى الزمالك نظيره بيراميدز، فى الخامسة مساء اليوم الخميس، بعد الاطمئنان على حالة اللاعبين بعدما جاءت نتائج المسحة الرابعة للفريق الأبيض "سلبية" والتى أجريت أول أمس الثلاثاء، لجميع اللاعبين والعناصر المختلفة بالفريق المتواجدة فى معسكر برج العرب.

وتعد تلك المباراة هى الودية الثانية للفريق الأبيض فى ختام معسكر برج العرب الذى سينتهى اليوم، وذلك استعدادًا للمباريات القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد عدد من الجولات المقبلة في البطولة التي سيتم استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا.