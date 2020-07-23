» السيسي: ثورة يوليو استلهام العبرة من ماضينا لحاضرنا

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السيسى: ثورة 23 يوليو من أبرز محطات عزتنا

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عاجل.. السيسي يلقي كلمة للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

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إكسترا نيوز

23 يوليو

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى ثورة 23يوليو ، قائلا: "تمر الأيام والسنوات حاملة بين طياتها أحداثا وذكريات تبقى عالقة في الأذهان وتزهو بها الشعوب".

وأضاف السيسي خلال كلمته في ذكرى احتفالات ثورة 23 يوليو، اليوم الخميس، قائلا: "يبقى يوم الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 أحد أهم أيام مجدنا وأحد أبرز محطات عزتنا حيث تمر علينا الذكرى الثامنة والستون لهذه الثورة المجيدة التي نستعيد معها ذكريات كفاح شعبنا من أجل نيل حريته".

وتابع :" احتفالات ثورة 23 يوليو تجعلنا نستلهم من ماضينا عبرة لحاضرنا وأملا لمستقبلنا، مستكملا :" دائما ما كان احتفالنا بذكرى ثورة يوليو المجيدة مناسبة نستمد منها العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعبنا وآماله في تحقيق مستقبل مشرق له وللأجيال القادمة تلك الأجيال التي من حقها أن تحيا حياة كريمة في وطن آمن ومستقر ومزدهر.

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