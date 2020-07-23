نبيل معلول: محمد صلاح أفصل لاعب في تاريخ العرب

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محمد صلاح يحتل مركز جديد ضمن أفضل 100 صفقة

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مرتضى منصور

قال المدير الفني لمنتخب سوريا، التونسي نبيل معلول، إن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم العربية.
وقال معلول في تصريحات تليفزيونية، أمس الأربعاء: "محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ، ما قام به لم يفعله أي لاعب عربي من قبل".

وأضاف: "هناك أكثر من لاعب عربي مميز، ولكن ما يفعله محمد صلاح هو شيء خرافي، أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وهداف البريميرليغ، في موسمين متتاليين، فهذا شيء كبير".

وأنهى معلول، الذي يشرف حاليا على تدريب منتخب سوريا، تصريحاته قائلا: "العالم كله الآن يتحدث عن محمد صلاح، وعن كرة القدم العربية، هو اللاعب الأفضل في تاريخ العرب، مع الاحترام للنجوم الآخرين".

وجاءت تصريحات مدرب منتخب تونس والترجي التونسي السابق، بعد ساعات قليلة من تتويج ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990.

وساهم صلاح بشكل كبير في هذا إحراز هذا التتويج، بتسجيله 19 هدفا.

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