التحرش بابنة إعلامي شهير.. ووالدها يروي التفاصيل

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النهار

تامر أمين

التحرش


روي الإعلامي تامر أمين، تفاصيل تعرض ابنته للتحرش اللفظي قائلا: "بنتي قالتلي إنها تعرضت للتحرش وروت لي اللي حصل بالتفصيل".

وأكد "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أنه على الفور أبلغ الجهات المختصة بهذا الأمر واتخذوا مع المتحرش الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب أمين علي الواقعة: "محدش يجي جنب بنتي ولا أي بنت تانية، في أسر بتخاف من الفضيحة إنها تقول إن بنتها تعرضت للتحرش، ولكن هذا الأمر يجعل المتحرش يزيد في جرائمه دون وجود رادع له".

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