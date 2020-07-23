» السيسى: ثورة 23 يوليو من أبرز محطات عزتنا

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تمر الأيام والسنوات تحوى بين طياتها أحداثا، مؤكدًا أن تاريخ مصر زاخر بالأمجاد من تلك الأحداث التى تتوارثها الأجيال.

وأضاف السيسى، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو: "يبقى يوم 23 يوليو 1952 أهم أيام وأبرز محطات عزتنا، حيث تمر علينا الذكرى الثانية والستون من احتفالنا باستقلال وطننا المجيد مصر".

وأكد الرئيس أنه "دائما ما كان احتفالنا بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة مناسبة جيدة نستمد منها العزم والإرادة والإصرار".


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