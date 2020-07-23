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ترامب: بايدن لا يتمتع بذكاء حاد مثل هؤلاء

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ترامب
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وكالات- الدويني فولي

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أمريكا

الانتخابات الرئاسية

بايدين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة روسيا والصين وتركيا شديدو الذكاء، على العكس من منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وقال ترامب في هذا الشأن: "يجب أن يكون لدينا شخص حاد الذكاء في منصب الرئيس. هذا الشخص (يقصد بايدن) ليس حاد الذكاء. الرئيس الصيني شي جين بينغ حاد الذكاء، الرئيس بوتين حاد الذكاء، أردوغان حاد الذكاء. بين أولئك الذين يجب التعامل معهم، لا يوجد من لا يتمتع بذكاء حاد".
وفي حوار مع قناة "فوكس نيوز"، رأى الرئيس الأمريكي ترامب أنه لا يجب انتخاب شخص لمنصب الرئيس لا يكون 100% حاد الذكاء.
وتباهى ترامب بأنه اجتاز في العام الماضي بامتياز اختبارا لتحديد القدرات الذهنية، مضيفا أنه "على بايدن أن يجتاز مثل هذا الاختبار.. عليك أن تثبت للناس في هذا البلد أن الشخص الذي يجري انتخابه للقيادة حاد الذكاء. لأننا نتعامل مع أناس سيفعلون أشياء سيئة للغاية لبلدنا إذا أتيحت لهم الفرصة.. وعليكم أن تكونوا أشد ذكاء منهم. ولذلك يتعين على بايدن أن يجتاز هذا الاختبار، أو أي اختبار مماثل".

يذكر أن جو بايدن، سيصبح في حال انتخابه، أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا في التاريخ، وسيكون له من العمر 78 عاما، أي أكبر من ترامب بأربع سنوات.

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