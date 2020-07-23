عاجل.. السيسي يلقي كلمة للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

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السيسي

إكسترا نيوز

23 يوليو

يحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو 1952 بعد قليل .

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة للشعب المصري تنقلها عنه فضائية "إكسترا نيوز" يهنئ خلال المصريين بالذكرى المجيدة.

وتلقى الرئيس السيسي برقية تهنئة من نظيره الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.


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