مستشار بن زايد: أزمة الخليج طالت أكثر مما ينبغي وهذا هو الحل

23 يوليه 2020 - 10:17 ص

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن أزمة الخليج طالت أكثر مما ينبغي، وحان الوقت لأجل البحث عن حل جديد، بسبب ما تعانيه الكويت حاليا.

وأضاف على حسابه في تويتر :"الكويت هي الوسيط الذي يعتد به لحل أزمة قطر، لكن الوساطة الكويتية معطلة حاليا بسبب انشغال الكويت بملفات داخلية عويصة".

وطالب عبد الخالق بتجديد الاقتراح بتشكيل لجنة شعبية خليجية من روؤساء المجالس التشريعية برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون للمساهمة في إنهاء هذا الخلاف الذي طال بأكثر مما ينبغي.

وأوضح أن هذا الأسبوع اجتمع روؤساء المجالس التشريعية الخليجية برئاسة إماراتية، منوها أن مجلس التعاون متعثر وتراجع خطوة كبيرة إلى الوراء لكن التعاون الخليجي حي لا يموت.

وأشرار عبد الخالق إلى أنه اقترح تشكيل لجنة شعبية من روؤساء المجالس التشريعية الخليجية برئاسة معالي صقر غباش تكون مهمتها المساعدة على طي صفحة الخلاف الخليجي.