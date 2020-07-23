أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

عبد القادر وحيد
شهدت أسعار الدولار في تعاملات اليوم الخميس، استقرارا وفق تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
وسجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.92 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع .
بينما سجّل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.92جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .
وفى بنك مصر وصل الدولار 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .
وفى بنك الإسكندرية سجل الدولار 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع .
كما سجل الدولار فى بنك الأهلي الكويتى بيريوس 15.94 جنيه للشراء 16.3 جنيه للبيع .
فيما سجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 15.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.
أما في بنك البركة سجل سعر صرف الدولار فى 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع .
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