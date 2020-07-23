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سر الجملة التي قالها الغندور على الهواء فأغضبت مرتضى وجعلته يهدده

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مرتضى منصور
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الزمالك

مرتضى منصور

خالد الغندور

دخل الإعلامي خالد الغندور - مذيع قناة الزمالك - في مصادمات قوية مع مرتضى منصور - رئيس النادي - بسبب جملة قالها الأول على الهواء .

وقال الغندور أثناء تقديم برنامجه عبر قناة الزمالك: معنا مداخلة سريعة مع المستشار مرتضى منصور.

هذه الجملة أغضبت مرتضى الذي قال: يعني ايه سريعة؟ أنا مش ساندوتش .. وهعمل اجتماع مع برزينتشين يوم الجمعة الساعة 4 عصرا عشان أناقش المهزلة اللي بتحصل في قناة الزمالك دي.

و شن خالد الغندور - مذيع قناة الزمالك - هجوما شرسا على رئيس النادي مرتضى منصور بعد تهديد الأخير له بمحاسبته على الهواء .

وكتب الغندور في تدوينة عبر فيس بوك: كل إنسان وله طاقة.

وأضاف: قولا واحدا انا  اتعامل بأدب واحترام مع كل الناس عشان انا محترم و ابويا المستشار رباني علي كده ووجودي في قناة الزمالك حبا وتقديرا لجمهور الزمالك العظيم وانا لا ارد علي رئيس النادي لأنه رئيس نادي الزمالك النادي الذي أشجعه ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الجميع ولو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مفيش عندي أي مشكلة في الرحيل عن القناة وكلامي مع إعلام المصريين و شكرا للجميع.

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