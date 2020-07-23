الغندور يهاجم مرتضى منصور: أنا برد عليك باحترام عشان أبويا رباني

23 يوليه 2020 - 08:50 ص

شن خالد الغندور - مذيع قناة الزمالك - هجوما شرسا على رئيس النادي مرتضى منصور بعد تهديد الأخير له بمحاسبته على الهواء .



وكتب الغندور في تدوينة عبر فيس بوك: كل إنسان وله طاقة.



وأضاف: قولا واحدا انا اتعامل بأدب واحترام مع كل الناس عشان انا محترم و ابويا المستشار رباني علي كده ووجودي في قناة الزمالك حبا وتقديرا لجمهور الزمالك العظيم وانا لا ارد علي رئيس النادي لأنه رئيس نادي الزمالك النادي الذي أشجعه ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الجميع ولو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مفيش عندي أي مشكلة في الرحيل عن القناة وكلامي مع إعلام المصريين و شكرا للجميع.

