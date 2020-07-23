» بيان مفاجيء من تامر حسني بشأن كلب زوجته: الكلب الكبير كان عايز يقتله

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تامر حسني

كلب زوجة تامر حسني

أصدر الفنان تامر حسني بيانا عبر صفحته بانستجرام بعد تناول الصحافة لقيام زوجته بسمة بو سيل بتحرير محضر ضد جارها بسبب قيام كلبه بعض كلبها مما أدى لإصابته بإصابات بالغة .

وقال تامر في بيانه: توضيح لما نشر عبر اكثر من موقع وأتمنى اتخاذ موقف واضح من إدارة مدينة الربوة وأي منطقة سكنية في مصر لحكاية الأطفال والأهالي بشكل عام لأنه بقى موقف متكرر في كل مكان .

وأضاف: الموضوع بعيد كل البعد عن نوايا الجيران فهم بالتأكيد محترمون وهجوم الكلب الكبير لقتل الكلب الصغير تم فجأة ودون علمهم .. الخوف من تكرار الموقف مما قد يؤدي لاقدر الله لعواقب اكبر خصوصا أن الكلاب المفترسة كانت غير مربوطة وبتجري في الشارع طليقة.

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