» صادم.. الأشخاص المتواجدون بالمنزل هم الأكثر عرضة لكورونا

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دراسة: هؤلاء معرضون لخطر الإصابة بكورونا أعلى من غيرهم

وجد علماء الأوبئة في كوريا الجنوبية أن الأشخاص المقيمين بالمنزل كانوا الأكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا التاجي الجديد من أفراد أسرهم الخاصة، وذلك أكثر من الأشخاص الذين لديهم أتصال بالأماكن خارج المنزل.


وبحثت دراسة نُشرت في المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في 16 يوليو بالتفصيل في حالة 5،706 "مريضًا " ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي" وأكثر من 59000 شخص اتصلوا بهم.


وأظهرت النتائج أن شخصين فقط من كل 100 شخص مصاب بالفيروس من جهات اتصال غير منزلية ، في حين أصيب واحد من كل 10 بالمرض من أسرهم.


وحسب الفئة العمرية ، كان معدل الإصابة داخل الأسرة أعلى عندما كانت الحالات الأولى المؤكدة لمراهقين أو الأشخاص في الستينيات والسبعينيات، "هذا على الأرجح لأن هذه الفئات العمرية من المرجح أن تكون على اتصال وثيق مع أفراد الأسرة لأن المجموعة في حاجة أكثر للحماية أو الدعم.


وقال الدكتور تشوي يونغ جون ، الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة هاليم ، والذي شارك في قيادة العمل، إنه على الرغم من أن الأطفال الذين يبلغون من العمر تسعة أعوام وأقل من المرجح أن يكونوا مرضي هامشيين، إلا أن الأطفال المصابين بـ Covid-19 أيضًا كانوا أكثر عرضة للأعراض من البالغين، مما جعل من الصعب تحديد الحالات الهامشية داخل مجموعة البحث.

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