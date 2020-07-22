» نشأت الديهي: وعي المواطنين الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات

22 يوليه 2020 - 09:09 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجلس الأمن القومي التركي اجتمع منذ قليل، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاقتراب من شرق المتوسط خط أحمر بالنسبة لنا، معقبًا: "زي الاجتماع بتاعنا سبحان الله".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أردوغان بلطجي شرق المتوسط، وفتوة الحارة، متسائلًا :"هل هي مصادفة أن يجتمع أردوغان في هذا التوقيت؟".



وأكد "الديهي"، أن الاحداث متسارعة والخطط تسير، ونحن في مصر لا بد أن نكن على يقظة دائمًا على مستوى الدولة ومؤسساتها والمواطنين، مؤكدًا أن الشعور الجمعي بالفهم ووعي المواطنين بالتحديات هو الضمانة الأساسية لمواجهتها، مشددًا على ضرورة الالتفات خلف الرئيس في أي تحرك دون قيد أو شرط في كل مكان في الداخل والخارج؛ لأن القيادة متجردة تعمل لصالح هذا الجيل والأجيال القادمة، فنحن نمر بمرحلة عصيبة ومن يحكم مصر الآن يمسك كتلة من الجمر وربنا يقويه.

