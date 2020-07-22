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نشأت الديهي: إحباط الهجوم على كمين بئر العبد طلقة في قلب أهل الشر

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا شهدنا بالأمس محاولة بائسة يائسة لهجوم إرهابي على أحد الكمائن ببئر العبد، وهي محاولة مخططة بتوقيت له دلالة عقب تفويض مجلس النواب للرئيس باتخاذ ما يراه مناسب من إجراءات لحماية الامن القومي المصري، والترخيص للدولة المصرية بخروج القوات المسلحة خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على كمين بئر العبد، كان يهدف لإحداث فرقعة وأمر جلل للعبث بالروح المعنوية للمواطن، لكن إصرار القوات المسلحة كان سبب لانهيار هؤلاء وتفتيت هذه الرغبة، وتفويت الفرصة عليهم، وتلقين هؤلاء درس لن ينسوه.

وتابع، أن انتباه ويقظة القوات المسلحة ساهمت في التعامل بمنتهى الحرفية والمهنية العسكرية مع الإرهابيين، وكانت القوات المسلحة عند حسن ظن الشعب المصري بها واستطاعت إحباط هذا الهجوم والقضاء على 18 تكفيري من أهل الشر والضلال، وكان ذلك بمثابة طلقة في قلب أهل الشر، وانكسار لمخطط كان مجهز لمحاولة انهاك الروح المعنوية للمواطن.

وقدم واجب العزاء في شهداء الحادث الإرهابي المجند الشهيد البطل كمال ضبش، من كفر الزيات بالغربية، والمجند الشهيد محمود محمد كمال، من المنزلة محافظة الدقهلية. 

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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