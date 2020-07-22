بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن المتعافين من كورونا

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الصحة العالمية توجه نصائح هامة عند ارتداء الكمامة "القماش"

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنطقة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عن أن هناك تصريحات ملفقة للمنظمة ويتم تصحيحها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء الأربعاء، أن بعض المعلومات المغلوطة تنسب للمنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بإعطاء الرأي والمشورة، لافتًا إلى أن الكثير من الدراسات كانت متضاربة.


وتابع أن بعض الدراسات شددت على ضرورة ارتداء الكمامة والبعض الآخر أكد بأن ارتداء الكمامة ليس مجديًا والمنظمة لم توجه بشكل صريح ارتداء الكمامة.


وأوضح "المنظرى"، أن المراكز البحثية قامت بإجراء أبحاث، وبعدها رأت المنظمة ضرورة ارتداء الكمامة.


وأكد أن المنظمة تنسق مع جميع الدول، ومصر من ضمن الدول المشاركة في تجارب الأدوية على فيروس كورونا، لافتا إلى أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم تخطت 15 مليون إصابة.


وأشار الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنطقة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إلى أن عدد المتعافين من الفيروس تجاوز المليون حالة

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