"مدبولي": مصر تواجه تحديات غير مسبوقة

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كشف الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجل الوزراء، عن تحديات غير مسبوقة تواجه مصر خلال الفترة الحالية.


وذكر خلال اجتماع الحكومة، أن المجلس يقدم كافة صور الدعم والمساندة للقوات المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين.

وأشاد  بنجاح القوات المسلحة في إحباط الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط الارتكاز الأمنية بشمال سيناء أمس الثلاثاء، ومطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع، وهو ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا.

وقال مدبولي: "مصر لم يسبق أن واجهت هذا الحجم من التحديات على مدار تاريخها، سواء على المستوى التحديات خارج حدودها أو في الداخل".

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