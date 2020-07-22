  • الأربعاء 22 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:12 م
Advertisements
بحث متقدم
الضحية

العثور على مسؤول سعودي بارز مقتولًا في ظروف غامضة

مجلس الوزراء

قرار جديد من الوزراء بمد فترة عمل المقاهي والمطاعم

أمير الكويت

تدهور مفاجئ.. نقل أمير الكويت للعلاج في أمريكا

فتاة فرشوط

"فتاة فرشوط" ترفض مغادرة القسم بعد الحكم بإعدام مغتصبيها

الزوجة

الزوجة تستعين بـ «قاتل مزيف» لقتل طليقها.. وتصدم بالمفاجأة

وزارة المالية

وزارة المالية تزف بشرى سارة للمواطنين

مدبولي

رئيس الوزراء: نواجه تحديات كبيرة لأول مرة في تاريخ مصر

عمدة شيكاغو تتحدى: لن أسمح لـ «ترامب» بإرسال قوات فيدرالية

مختار مختار يرفض التعليق علي خلافته ليوسف في الأهلي

إصابة "مختار مختار" و 18 لاعبًا بـ"كورونا"

الدولار

الدولار يهبط في التعاملات المسائية

عداد "كورونا".. رقم صادم للإصابات حول العالم

عرب وعالم

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب
كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

رقم قياسي في حالات الإصابة بفيروس كورونا

#

13 مليون إصابة بكورونا حول العالم

#

كورونا.. عدد الإصابات النشطة بالعالم يتخطى 4 ملايين

#

عالمياً.. إصابات فيروس كورونا تتخطى هذا الرقم الصادم

كشف إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، عن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم عن أرقام صادمة.



وذكر الإحصاء الذي نشرته اليوم الأربعاء، أن أكثر من 15.1 مليون شخص أصيبوا بكورونا، على مستوى العالم، كما أن 616276 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 142033 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و916922 حالة إصابة.

واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 81487 حالة وفاة، و2 مليون و159654 ?حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 28732 حالة وفاة، ومليون و192915 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12580 حالة وفاة، و783328 حالة إصابة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف يقبض ملك الموت أرواح الكثير في وقت واحد رغم اختلاف أماكنهم؟
» عداد "كورونا".. رقم صادم للإصابات حول العالم
» شاهد.. فيديو مذهل بتقنية عالية الجودة لكوكب المريخ
» دراسة: العمل من المنزل يزيد الإنتاجية ويقلل من الضغط
» أول رد من «كيم كارداشيان» على عاصفة «كاني وست»
» فيديو.. لحظة إنقاذ كلب بطريقة لا تصدق
» ليفربول يطالب جماهيره بعدم الاحتفال بلقب الدوري
» قبلات ساخنة على الطائرة تفجر تعليقات واسعة
» فيديو صادم.. يهاجمان مشردًا ويسكبان على رأسه البيرة
» بالأسماء.. رئيس الوزراء السوداني يختار سيدتين في تعيينات الولاة المرتقبة
» 2331 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:32 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية