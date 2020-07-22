تدهور مفاجئ.. نقل أمير الكويت للعلاج في أمريكا

22 يوليه 2020 - 07:22 م

أعلن الديوان الأميري الكويتي، مغادرة أمير الكويت فجر يوم غد الخميس متجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج، بعد تراجع حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية في إحدى مستشفيات الكويت.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيغادر البلاد فجر يوم غد الخميس، متجھاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بناءً على مشورة الفريق الطبي المعالج لسموه؛ وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة. وفقا لوكالة “كونا”.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت أكد أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، قد أجرى عملية جراحية صباح الأحد الماضي تكللت بالنجاح.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، قد دخل المستشفى أمس السبت ، وصدر أمراً أميرياً بالاستعانة بولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، لممارسة اختصاصات الأمير.