إجراء المسحة الطبية الخامسة للاعبي الأهلي

أجري لاعبو الفريق الا?ول لكرة القدم بالنادي المسحة الطبية الخامسة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الا?ربعاء على ملعب التتش.









ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ا?بطال ا?فريقيا والمحدد لهما سبتمبر المقبل.









وقام لاعبو الا?هلي والجهاز الفني والا?داري با?جراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للا?جراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية.