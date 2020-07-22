الزوجة تستعين بـ «قاتل مزيف» لقتل طليقها.. وتصدم بالمفاجأة

أعلنت الشرطة بولاية ميشيجان الأمريكية، أن امرأة حاولت قتل زوجها السابق مقابل 5 آلاف دولار عن طريق موقع يدعي أنه متخصص في تقديم هذه النوعية من الخدمات لمستخدميه.
وقالت الشرطة في بيان صحفي، إن ويندي وين (51 عامًا) من جنوب روكوود اعتقلت يوم الجمعة بعد أن زارت موقعا زائفًا (www.rentahitman.com) وأكملت "نموذج طلب خدمة" تطلب استشارة لمساعدتها في "قضية".
وأضافت الشرطة: "حددت وين زوجها السابق على أنه هدف لمشاكلها. اتصل مالك الموقع الإلكتروني بشرطة ولاية ميشيجان لأنه كان يشعر بالقلق من أن وين ربما تحاول قتل زوجها".
وتظاهر جندي سري بأنه قاتل ثم التقى الزوجة في موقف للسيارات في بلدتها، حيث عرضت عليه 5 آلاف دولار لقتل زوجها السابق الذي يعيش في ولاية أخرى، بحسب الشرطة.
تم استدعاء وين الثلاثاء، بتهمة التماس لارتكاب القتل والاستخدام غير القانوني للكمبيوتر لتسهيل الجريمة. وتم احتجازها في سجن مقاطعة مونرو على أن يتم الإفراج عنها بكفالة 500 ألف دولار، حسب تقارير "مونرو نيوز".
وقالت الشرطة، إنه منذ إطلاق موقع الويب المزيف في عام 2005 ، أخبر صاحبه المحققين أنه تم الاتصال به عدة مرات من قبل أشخاص يطلبون القتل، وإطلاق النار في المدارس وحتى اختطاف الأطفال.
و"يزعم أن الموقع الإلكتروني إنه كان مسؤولاً عن منع أكثر من 130 جريمة قتل لأنه يحيل جميع الطلبات إلى سلطات تطبيق القانون"، وفق الشرطة.
ويتم وصف موقع الويب، الذي يحتوي على شهادات زبائن زائفة، بأنه يمثل الحل لأولئك الذين يتطلعون إلى حل "مشكلة تحتاج إلى حل".
وجاء في نموذج طلب خدمة الموقع: "هذا النموذج صالح لفرد واحد فقط. إذا كانت لديك أهداف متعددة، فالرجاء إرسال نماذج متعددة للمعالجة".
وقال اللفتنانت برايان أوليكسك من شرطة ولاية ميشيجان، إنه صُدم لأن "وين" يعتقد أن الموقع الإلكتروني أصلي. وقال: "لا أصدق أن شخصًا ما يعتقد أن هناك مثل هذا الموقع موجودًا".
لكن مدير الموقع، بوب إينيس، قال إنه لم يتفاجأ على الإطلاق، مدعيًا أنه حصل على طلبين جديدين بالقتل للتأجير يوم الثلاثاء.