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فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب الشرعي بعد وصلة رقص جريئة

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فيفي عبده
فيفي عبده

محمد فضل

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فيفي عبده

رقص

جدل

حجاب

أثارت الفنانة فيفى عبده فيديو، الجدل بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد نشر صورة لها بالحجاب الشرعي عبر خاصبة "استوري".

وظهرت فيفى عبده بالفيديو بإطلالة بسيطة بدون مكياج وحجاب باللون الوردي.

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

وتعرضت فيفي عبده لانتقادات كبيرة بسبب ظهورها بالحجاب ثم بملابس جريئة ووصلات رقص من داخل منزلها، فيما دعا البعض لها بالهداية- حسب قولهم.


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