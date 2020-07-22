وزارة المالية تزف بشرى سارة للمواطنين

أحمد سالم
وأشار مساعد وزير المالية، إلى أن المصنع و التاجر يقوم بتخفيض جزء من ثمن السلعة، فالمواطن صاحب البطاقة يحصل على 200 جنيه للفرد وبحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، والمواطن الذى لا يحمل بطاقة سيحصل على السلع وبخصم من الممكن أن يصل لـ 20%.
وأوضح أن المعروض فى المبادرة كل الأشياء المصنوع فى مصر " ثلاجة وغسالات و الأجهزة الكهربائية، والمنتجات الجلدية والملابس، الدهانات و الأخشاب" وأكد أن المنتجات الغذائية و السيارات خارج المبادرة.
وتابع: " المواطن من محدودي الدخل سيستفيد من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلى و تشمل جميع السلع المعمرة وغير المعمرة".
وأكد أن المواطن يذهب لـ المنافذ المخصصة ويشتري السلعة بسعر مخفض، الدولة تكلفت 12 مليارا و 250 مليون جنيه، لتوفير المنتجات لإصحاب البطاقات التموينية".
عشاء08:32 م
فجر
03:33
شروق
05:11
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
19:02
عشاء
20:32