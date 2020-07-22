» ليفربول يطالب جماهيره بعدم الاحتفال بلقب الدوري

ناشد نادي ليفربول، مشجعي فريقه، باتخاذ اجراءات السلامة، والاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي في المنزل، بسبب الظروف الصحية الحالية.





ويحتفل نادي ليفربول بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء بصفة رسمية، بعد مباراته التي تجمعه بنظيره نادي تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين.









ونشر حساب ليفربول الرسمي على موقع تويتر تغريدة جاء فيها:"الليلة حدثًا حلمنا به لفترة طويلة، تذكروا عندما يحين الوقت، سنحتفل بهذا اللقب جميعًا."









وأضاف:" والآن، ابقوا في منازلكم واحتفلوا بأمان يا مشجعي الريدز."









وتوج نادي ليفربول رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وذلك قبل نهاية المسابقة بـ 7 جولات.