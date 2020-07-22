  • الأربعاء 22 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:52 م
Advertisements
بحث متقدم
مدبولي

رئيس الوزراء: نواجه تحديات كبيرة لأول مرة في تاريخ مصر

عمدة شيكاغو تتحدى: لن أسمح لـ «ترامب» بإرسال قوات فيدرالية

مختار مختار يرفض التعليق علي خلافته ليوسف في الأهلي

إصابة "مختار مختار" و 18 لاعبًا بـ"كورونا"

الدولار

الدولار يهبط في التعاملات المسائية

جانب من العملية

فيديو.. رئيس أوكرانيا يتدخل بنفسه لإطلاق سراح رهائن مختطفين

المغامسي

"المغامسي" يوجه رسالة مؤثرة للملك سلمان

سد النهضة

إثيوبيا تنشر أول فيديو للحظة ملء سد النهضة

السعودية

سفارة السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

محمد صلاح

أسطورة الجزائر رابح ماجر يوجه نصيحة لمحمد صلاح

جامعة بني سويف

خروج آخر حالة مصابة بكورونا من عزل المدينة الجامعية

رئيس الوزراء: نواجه تحديات كبيرة لأول مرة في تاريخ مصر

آخر الأخبار

مدبولي
مدبولي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

لأول مرة.. جامعة رياضية في مصر

#

بعد إصابة «جونسون» بكورونا.. مستشاره يهرب من مقر الحكومة

#

سؤال عن حقيقة وجود صينيين مصابين بـ«كورونا» في مصر

#

بيان من الحكومة : المصريون في الصين بخير

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة المصرية تقدم كافة صور الدعم والمساندة لقواتنا المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين، مُشيدا بنجاح ضباط وجنود قواتنا المسلحة في إحباط الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط الارتكاز الأمنية بشمال سيناء، أمس، ومطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع، وهو ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا.

وقال رئيس الوزراء: إن مصر لم يسبق أن واجهت هذا الحجم من التحديات على مدار تاريخها، سواء على المستوى التحديات خارج حدودها أو في الداخل، داعيا الله أن يُديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان، ومؤكداً ثقته الكبيرة في أن المولى عز وجل سيكتب لبلادنا النصر في كل معاركها التي تخوضها، ويقيها شر الفتن، وأنها ستكون قادرة على مجابهة كافة التحديات والصعاب التي تواجهها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قبلات ساخنة على الطائرة تفجر تعليقات واسعة
» فيديو صادم.. يهاجمان مشردًا ويسكبان على رأسه البيرة
» بالأسماء.. رئيس الوزراء السوداني يختار سيدتين في تعيينات الولاة المرتقبة
» 2331 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» "شوبير" يكشف مصير صفقات الزمالك
» رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة
» إيقاف حارس مرمي بيراميدز وتغريمه 8 ملايين جنيه
» إعلامية شهيرة.. عثروا على جثتها عارية داخل فندق 5 نجوم
» "صلاح" يهنئ "تريزيجيه" بهدفه في أرسنال
» تونس.. إرجاء جلسة النظر في سحب الثقة من الغنوشي إلى الغد
» انطلاق مهرجان أكل لحوم الكلاب في هذه الدولة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية