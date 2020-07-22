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بتهمة سب ريهام سعيد.. قرار هام من المحكمة تجاه سما المصري

قضايا وحوادث

سما المصري وريهام سعيد
سما المصري وريهام سعيد

أحمد سالم

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"مش هحارب حد"..ريهام سعيد تثير الجدل بعد حبس سما المصري

قررت المحكمة الاقتصادية، الأربعاء، حجز محاكمة الراقصة سما المصري في دعوي سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 27 أغسطس للحكم.

وطلب المحامي أشرف ناجي دفاع المتهمة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ببراءة موكلته من التهمه الموجه لها.

وتضمن امر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية انها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الازبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد وقد تضمن الامر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطع وقامت بارساله لاصدقائها عبر تطبيق الواتس اب على النحو المبين بالتحقيقات


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