» قبلات ساخنة على الطائرة تفجر تعليقات واسعة

22 يوليه 2020 - 05:18 م

أثار زوجان شوهدا يقبلان بعضهما على متن طائرة، أثناء ارتدائهما قناع الوجه، موجة من التعليقات اللاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكان الزوجان يستقلان الطائرة خلال رحلة من فورت لودرديل بولاية فلوريدا إلى كولومبوس بولاية أوهايو.



وبعد مشاركة الصورة عبر صفحة (Passenger Shaming) الشهيرة على تطبيق "إنستجرام"، التي يتابعها 1.3 مليون متابع، أثارت عشرات التعليقات التي حملت انتقادات ساخرة للزوجين.



وكتب أحدهم: "ما هذا؟ هذا يبدو غير مريح"، وقال آخر: "صرخت للتو:" أنا أكره الجميع"، وعلق ثالث: "ما يحدث على الأرض. قرف".



وأضاف رابع: "يبدو أن هذا آمن على ما أعتقد... لكن الركاب الآخرين الذين يتقيئون في أقنعتهم يراقبون هذا قد يكون مشكلة".

