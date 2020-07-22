  • الأربعاء 22 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:51 م
Advertisements
بحث متقدم
مدبولي

رئيس الوزراء: نواجه تحديات كبيرة لأول مرة في تاريخ مصر

عمدة شيكاغو تتحدى: لن أسمح لـ «ترامب» بإرسال قوات فيدرالية

مختار مختار يرفض التعليق علي خلافته ليوسف في الأهلي

إصابة "مختار مختار" و 18 لاعبًا بـ"كورونا"

الدولار

الدولار يهبط في التعاملات المسائية

جانب من العملية

فيديو.. رئيس أوكرانيا يتدخل بنفسه لإطلاق سراح رهائن مختطفين

المغامسي

"المغامسي" يوجه رسالة مؤثرة للملك سلمان

سد النهضة

إثيوبيا تنشر أول فيديو للحظة ملء سد النهضة

السعودية

سفارة السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

محمد صلاح

أسطورة الجزائر رابح ماجر يوجه نصيحة لمحمد صلاح

جامعة بني سويف

خروج آخر حالة مصابة بكورونا من عزل المدينة الجامعية

قبلات ساخنة على الطائرة تفجر تعليقات واسعة

عرب وعالم

طائرة كندية
طائرة كندية

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

ريهام حجاج تنتقد تعليقات المصريين على صفحة "سميث"

#

كورونا المتهم في سقوط الطائرة الباكستانية ومقتل 97 على متنها

#

السجن عامين لراكبة حاولت فتح باب الطائرة في الجو

أثار زوجان شوهدا يقبلان بعضهما على متن طائرة، أثناء ارتدائهما قناع الوجه، موجة من التعليقات اللاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الزوجان يستقلان الطائرة خلال رحلة من فورت لودرديل بولاية فلوريدا إلى كولومبوس بولاية أوهايو.

وبعد مشاركة الصورة عبر صفحة (Passenger Shaming) الشهيرة على تطبيق "إنستجرام"، التي يتابعها 1.3 مليون متابع، أثارت عشرات التعليقات التي حملت انتقادات ساخرة للزوجين.

وكتب أحدهم: "ما هذا؟ هذا يبدو غير مريح"، وقال آخر: "صرخت للتو:" أنا أكره الجميع"، وعلق ثالث: "ما يحدث على الأرض. قرف".

وأضاف رابع: "يبدو أن هذا آمن على ما أعتقد... لكن الركاب الآخرين الذين يتقيئون في أقنعتهم يراقبون هذا قد يكون مشكلة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قبلات ساخنة على الطائرة تفجر تعليقات واسعة
» فيديو صادم.. يهاجمان مشردًا ويسكبان على رأسه البيرة
» بالأسماء.. رئيس الوزراء السوداني يختار سيدتين في تعيينات الولاة المرتقبة
» 2331 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» "شوبير" يكشف مصير صفقات الزمالك
» رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة
» إيقاف حارس مرمي بيراميدز وتغريمه 8 ملايين جنيه
» إعلامية شهيرة.. عثروا على جثتها عارية داخل فندق 5 نجوم
» "صلاح" يهنئ "تريزيجيه" بهدفه في أرسنال
» تونس.. إرجاء جلسة النظر في سحب الثقة من الغنوشي إلى الغد
» انطلاق مهرجان أكل لحوم الكلاب في هذه الدولة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية